Paolo Vanoli, tecnico del Torino, ha parlato prima del match contro la Roma. Queste le sue parole:

VANOLI A DAZN

Quanto è stato importante avere entusiasmo dopo l’ultimo mese?

Veniamo da quattro sconfitte e sicuramente era una vittoria cercata fortemente (con il Como, ndr). Dovevamo pensare prima a non prendere gol e poi alla prestazione per cercare i tre punti. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio e ci deve essere da insegnamento per il futuro.

A centrocampo perché Gineitis?

Ho la fortuna di aver recuperato tanti giocatori. A centrocampo c’è tanta scelta e dopo quattro mesi di fermo era giusto dare un turno di stop a Vlasic.

Come vedi l’intesa di Adams e Sanabria?

I loro movimenti sono importantissimi. Ma non dobbiamo nasconderci e dobbiamo dire che abbiamo perso un leader difficile da sostituire. Dobbiamo mettere qualcosa in più e lavorandoci su possiamo migliorare, ma abbiamo quattro buonissimi attaccanti.

Foto: [Kirill Kudryavtsev] / [AFP] via [Getty Images].