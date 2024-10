Angeliño, calciatore della Roma, è intervenuto nel pre partita del match contro il Torino. Queste le sue parole:

ANGELINO A DAZN

Come hai vissuto questi giorni dopo Firenze, anche tu sei stato sostituito?

Sono stati giorni brutti e difficili, ma siamo responsabili e dobbiamo uscire da questa situazione in campo.

Avete cercato di capire di quello che è successo?

Dobbiamo guardarci allo specchio e fare un’autocritica importante perché non stiamo bene e dobbiamo trovare una soluzione adesso.

Che rapporto hai con Juric?

Siamo con lui, siamo tutti insieme. Dobbiamo fare molto di più perché così non è sufficiente. Dobbiamo dimostrarlo in campo perché adesso non lo stiamo facendo.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images].