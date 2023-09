Corriere dello Sport (F. Bonsignore) – Il Toro vuole completare il salto in alto. Dopo i successi su Genoa e Salernitana, per i granata c’è l’occasione ghiotta di fare tris contro la Roma. Ivan Juric però non vola troppo con la fantasia e resta con i piedi per terra: “Vogliamo fare la terza vittoria e pensiamo solo a domani e non a una svolta, di quelle ce ne saranno tante“. Una inversione di tendenza, in ogni caso, è arrivata dopo la caduta in casa del Milan: “Adesso ci siamo ritrovati, spero che la squadra resti concentrata; se resta sul pezzo allora potremo fare bene. La Roma si è sbloccata, ha vinto con l’Empoli e in Europa League, hanno tante opzioni e sono in un buon momento. Mi auguro di ripetere le ultime due prestazioni, mi aspetto una grande prova dal Toroni”. I

l tecnico granata contro Mourinho ritrova Vlasic e Ilic e punta forte ancora su Radonijc, genio e sregolatezza, decisivo con tre gol nelle ultime due gare, ma anche su Zapata, a caccia della prima rete con il Torino: “Duvan deve alzare la condizione, vogliamo portarlo al livello di 2-3 anni fa. Siamo soddisfatti ma vogliamo che riesca a fare buoni allenamenti ed elevare la condizione, senza che si faccia male. Giocherà solo che abbiamo notato che fa più fatica a recuperare, l’idea è che col lavoro riuscirà a tornare quello di prima“