La Roma guarda con attenzione al mercato sudamericano e inserisce un nuovo nome nel taccuino per rafforzare il reparto difensivo. Tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è quello di Leo Ortiz, centrale brasiliano attualmente in forza al Flamengo, considerato un potenziale rinforzo di valore per la prossima stagione.

Il giocatore, classe 1996, ha attirato l’attenzione della dirigenza giallorossa non solo per le sue qualità tecniche e tattiche, ma anche per un dettaglio tutt’altro che secondario: è in possesso del passaporto italiano dal 2023, quando ancora vestiva la maglia del Red Bull Bragantino. Un elemento che ne agevola l’arrivo in Europa, poiché non occuperebbe una casella da extracomunitario.

Le sue prestazioni, in particolare quelle offerte durante il Mondiale per Club, non sono passate inosservate. Stando a quanto riporta geoglobo.com Anche altri club europei, come la Juventus, stanno monitorando la situazione. Tuttavia, il Flamengo per ora non sembra intenzionato a lasciarlo partire con facilità: il club carioca considera Ortiz un pilastro della propria retroguardia e non ha ancora aperto alla cessione.

Nonostante ciò, la Roma resta vigile e potrebbe tentare l’affondo nelle prossime settimane, decisa a rinforzare una difesa che necessita di esperienza e affidabilità.