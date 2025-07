Con l’inizio del mercato estivo, la Roma continua a sondare diverse piste per rinforzare le corsie esterne. Se il primo nome sulla lista resta quello di Wesley del Flamengo, i giallorossi tengono calda anche un’alternativa più “italiana”: Nadir Zortea, reduce da una stagione convincente con la maglia del Cagliari.

Come riportato da Sky Sport, lo stesso Zortea ha parlato del proprio futuro, lasciando trasparire grande ambizione: “Sono pronto al salto di livello”, ha dichiarato l’esterno classe 1999, che in passato ha vestito anche le maglie di Atalanta e Salernitana. Una frase che suona quasi come un invito, soprattutto alla luce del forte interesse manifestato dalla Roma in caso di mancato accordo con il club brasiliano. Ecco le sue parole:

Si associa il tuo nome a grandi club. Ti ha colpito questa cosa?



“In verità ho sempre lavorato per questo, quindi diciamo che me lo aspettavo. Attualmente sono un giocatore del Cagliari, quindi se nessuno si fa avanti sono un giocatore del Cagliari e sono contento di esserlo. Il mercato è appena iniziato, per cui la società farà le sue valutazioni in base richieste che avrà e le valuteremo insieme”.

Ma ti senti pronto o pensi manchi l’ultimo scalino?

“Penso che in questi anni sono stato a farmi le ossa e ho aggiunto uno scalino ogni anno, per cui credo che l’anno prossimo possa essere una buona annata, penso di essere pronto. Non vedo l’ora di misurarmi anche con livelli superiori nel caso in cui fosse possibile”.