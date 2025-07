Wesley França, talentoso terzino del Flamengo, ha detto sì alla Roma, e dietro questa decisione c’è lo zampino di un suo amico stretto: Gerson, ex giocatore giallorosso e compagno di squadra del giocatore.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, il consiglio dell’ex centrocampista giallorosso è stato determinante per convincere il suo connazionale a puntare sulla Serie A e sull’ambiziosa proposta della Roma, allenata da Gian Piero Gasperini.

Il rapporto tra i due brasiliani é più di un amicizia tra colleghi, i quali hanno condiviso momenti importanti sia dentro che fuori dal campo. “È la scelta giusta” avrebbe detto Gerson, per convincere il terzino classe 2003 del progetto ambizioso dell’ ex Atalanta . Il tecnico, che aveva già seguito Wesley ai tempi di Bergamo, lo considera un rinforzo ideale per il suo sistema di gioco, che richiede terzini dinamici e aggressivi.