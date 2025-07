La passione romanista non conosce pause, nemmeno d’estate. In un periodo in cui molte squadre faticano a riaccendere l’entusiasmo dei propri tifosi, la Roma riesce invece a fare il pieno, confermando il legame fortissimo tra la squadra e la sua gente.

Come riportato da diversi media e celebrato anche sui canali social ufficiali, la campagna abbonamenti 2025/2026 della Roma ha chiuso con numeri da record: oltre 40.000 tessere vendute in appena due settimane. Un risultato che ha colpito anche una leggenda giallorossa come Aldair, che ha voluto omaggiare i tifosi romanisti con un post su Instagram: “Siete i tifosi più belli del mondo, SIAMO i tifosi più belli del mondo! Sarà stupendo vedere anche quest’anno lo stadio pieno di gente, pieno di sciarpe e bandiere giallorosse! Forza Roma.”

Un messaggio semplice, ma potente, che ha infiammato i social e riacceso l’attesa per la nuova stagione. Con Gian Piero Gasperini in panchina e un Olimpico già pronto a traboccare d’amore, la Roma si prepara a vivere una nuova avventura tutta da scrivere.