L’ex calciatore giallorosso Max Tonetto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Manà Manà Sport. Queste le sue parole sulla Roma di De Rossi:

Sul lavoro di De Rossi

“Fin qui è molto apprezzabile, non era facile entrare in un contesto del genere. Ha dato la sua impronta alla squadra, abbiamo visto qualcosa di diverso rispetto al passato. La squadra cerca di giocare la partita a viso aperto pur rischiando qualcosa dietro, con l’obiettivo di esaltare le potenzialità. La filosofia di base è simile a quella di Spalletti”.

Sul periodo di forma di alcuni giallorossi

“Pellegrini era l’anello mancante della catena offensiva ed oggi sta dimostrando tutte le sue qualità. I terzini non sono così male come si dice e non sono tanto lontani dai migliori esterni bassi del campionato. Spinazzola è un giocatore di grande gamba capace di creare superiorità in fase offensiva. Abbiamo scoperto Celik, deve mantenere il livello visto in Europa League”.

Sulla squadra

“Rivedo una squadra con grande entusiasmo, con voglia di costruire e di arrivare lontano. A volte rischia di andare fuori giri, ma è una qualità da apprezzare. Incarna molto quello che è stato Daniele da giocatore. La cosa più difficile è farsi rispettare come allenatore, ma credo lo stia facendo nel modo giusto”.

Su De Rossi

“A Ferrara lui fu molto duro per le questioni di mercato e subito dopo gli dissi “Daniele ti prego non cambiare mai”. Lui è un mix di intelligenza, preparazione e tattica, non sono sorpreso dei risultati che sta ottenendo”.

Su Dybala e Pellegrini

“Dybala e Pellegrini esprimono una qualità di livello assoluto, ma la Roma può vincere anche senza di loro perché ha delle alternative valide. Ai nostri tempi siamo riusciti a trovare la soluzione quando mancava Totti”.

Sul possibile permanenza di De Rossi alla Roma

“È l’uomo giusto al posto giusto. La Roma non deve guardarsi dietro, ma puntare a prendere il Bologna”.