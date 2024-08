Anthony Taylor non smette di far parlare (male) di sé. Il fischietto inglese è stato al centro delle polemiche riguardanti la sfida tra Chelsea e Manchester City. La sfida è terminata 2-0 a favore dei Citizens. Taylor ha negato un rigore solare ai Blues al 78′ quando Mateo Kovacic ha colpito la palla con il braccio in area. La gara è continuata regolarmente, senza che il VAR intervenisse per quella che sembrava a tutti gli effetti una facile chiamata per concedere il penalty.