Dopo l’uscita di Kumbulla in direzione Espanyol, la Roma è in cerca di un nuovo difensore centrale da aggiungere alla rosa di De Rossi. Uno dei nomi in orbita giallorossa è quello di Loic Badé del Siviglia. Sul francese c’è però il forte interesse dello Stoccarda. Secondo quanto riportato da Gonzalo Tortosa del Chiringuito TV, il club andaluso avrebbe rifiutato un’offerta di circa 20 milioni dei tedeschi, che ancora non hanno trovato l’accordo con il classe 2000. Prima del prossimo tentativo il club tedesco cercherà di strappare il “si” del giocatore, per cui è pronto un quadriennale.

