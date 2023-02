Strefezza: “Un punto che vale tanto. Ora chiederò la maglia a Dybala”

Gabriel Strefezza, attaccante del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro la Roma. Queste le sue parole:

Partita dura, tirata.

Questa era la chiave per portare via punti. Sapevamo fosse difficile contro una squadra molto forte che punta alto in campionato. Uomo su uomo, su ogni pallone. Prendiamo questo, che è molto importante.

Quanto vale un altro punto contro un’altra grande?

Tanto. Rubare un punto ad una grande è tanta roba. Continuiamo così, c’è tanto da lavorare.

Sulla classifica.

Non dobbiamo guardarla perché sennò sbagliamo.

Non c’è ambizione di arrivare nella parte sinistra?

Sognare non costa nulla. Non guardiamo la classifica, pensiamo gara dopo gara. C’è tanto da lavorare.