Il Messaggero (G. Lengua) – Un modo per allentare la morsa del transfer balance e favorire l’ingresso di un difensore in lista Uefa è quello di cedere giocatori non più utili alla causa. Con uno o più trasferimenti in uscita, si libererebbero slot e lieviterebbe il budget. Uno su tutti è Smalling che dopo le prime tre gare di Serie A è sparito.

Prima un infortunio al ginocchio, poi il dolore che non passava e infine il rapporto ai minimi termini con Mourinho. L’inglese è praticamente fuori rosa dopo aver rinnovato sei mesi fa il suo contratto per due anni a 3,5 milioni a stagione. Cederlo in Europa è praticamente impossibile e allora l’unica meta plausibile diventa l’Arabia Saudita. E sempre da quella parti potrebbe finire Spinazzola. Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno e il suo procuratore sta lavorando per piazzarlo già a gennaio. Guadagna circa 3 milioni e cedendolo sei prima il risparmio sarebbe di 1,5 più un eventuale gettone per la cessione anticipata.

Un altro esubero è Renato Sanches arrivato a Trigoria grazie a Tiago Pinto che ha puntato forte su di lui. Il suo impiego di soli 227 minuti non giustifica lo stipendio da 3,6 milioni che la Roma si è impegnata a pagare. Metà stagione ormai è andata, ma rispedendolo al mittente il risparmio si aggirerebbe intorno al 1,8 milioni. Una settimana fa Mourinho ha assicurato che al momento non ci sono movimenti in uscita che riguardano il portoghese, ma le cose possono cambiareda un momento all’altro.