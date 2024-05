Cagliari e Fiorentina si sono affrontate nell’ultima giornata di Serie A. Sconfitta per Claudio Ranieri e i suoi, nell’ultima partita del tecnico rossoblu. 3-2 per i toscani recita il punteggio finale, con i Viola che erano passati in vantaggio al 39′ con Bonaventura salvo poi essere ripresi dai padroni di casa al 64′ (rete di Deiola). Mutandwa all’85’ ha portato i sardi in vantaggio, ma nei minuti finali il gol di Gonzalez all’89’ e il rigore trasformato da Arthur al 90’+13 hanno ribaltato la sfida.