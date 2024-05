L’agente di Marash Kumbulla, Gianni Vitali, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tuttomercatoweb sul futuro del proprio assistito, retrocesso con il Sassuolo e di proprietà della Roma. Queste le parole del suo agente:

“Incontreremo il nuovo direttore sportivo della Roma, è normale. La Roma ha preso un profilo interessante, vedremo in futuro. È dispiaciuto anche lui per quello che è successo. Tornava da un infortunio importante, serviva tempo per tornare a regime. La condizione fisica è buona, mi aspetto ora un Marash pronto per affrontare un girone tosto all’Europeo con la sua Albania. Ora deve continuare questo percorso, ma quando un giocatore affronta certi infortuni, serve tempo“.