Nicolò Zaniolo, ex centrocampista della Roma, è in convalescenza dopo l’operazione al piede e ha pubblicato una storia su Instagram a proposito di alcune parole di Tiago Pinto. L’ex GM della Roma aveva dichiarato, come riportato da forzaroma.info: “Se decido di andare via e vedo che mi vogliono solo Bournemouth e Galatasaray, bisogna farsi qualche domanda”.

Zaniolo ha così commentato a suo modo: “Tempo al tempo, tutto torna!”.