La Ceo dell’As Roma, Lina Souloukou, ha rilasciato alcune dichiarazioni, durante l’evento del Corso di Alta Specializzazione in Management sportivo, che si è tenuto al circolo del Foro Italico. Queste le parole rivolte ai 26 studenti:

“Lo sport è un’ industria diversa, universale. Diversa dalle altre perché ogni stagione non è uguale all’altra. Anche quando vinci, la settimana dopo ricominci da zero. Ogni volta ci sono nuove sfide e nuovi obiettivi. Questo è uno stimolo enorme. Ma non basta la passione: servono impegno, disciplina costante e resilienza perché i risultati spesso non arrivano. Ma non abbiate paura degli insuccessi”.