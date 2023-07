Tra un mese esatto inizierà la Serie A, e la Roma è a lavoro per portare alla corte di Mourinho altri rinforzi dopo gli arrivi di Aouar, N’Dicka, Llorente e Kristensen. Proprio negli ultimi minuti è spuntato un “nuovo” nome per il centrocampo giallorosso: l’ex Paredes. A riportarlo è Gaston Edul, giornalista del canale sportivo Tyc Sports. Ma non è finita qui. Secondo il giornalista infatti, sull’argentino ci sarebbe anche l’interesse della Lazio, e i due club capitolini avrebbero allacciati i primi contatti con l’entourage del calciatore.

Los dos clubes que están interesados en Leandro Paredes son Lazio y Roma. Están negociando con ellos.

Galatasaray no era opción más allá del interés del club. — Gastón Edul (@gastonedul) July 19, 2023