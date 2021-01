Smalling: “Momento particolare, non dobbiamo perdere terreno. Non vogliamo ripetere l’errore dell’anno scorso”

Chris Smalling, difensore della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Sampdoria. Queste le sue parole:

SMALLING A ROMA TV

Arriva un momento importante, un test impegnativo…

Questo momento della stagione è particolare, non bisogna perdere terreno. Anno scorso alla ripresa abbiamo faticato e non vogliamo ripetere l’errore, siamo concentrati per lottare fino alla fine.

Hai già conosciuto Ranieri in Premier…

Sì, è un tecnico che ha vinto tantissimo in giro per il mondo. Prepara bene le partite e sfrutta la forza della propria squadra, ma anche noi abbiamo un allenatore molto equilibrato e saggio. Dobbiamo attenerci a quello che è il nostro piano.