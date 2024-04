Ai microfoni di Sky Sport, Edoardo Bove ha parlato prima del match con il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Per te è una nuova occasione?

“È una serata molto importante per noi e da sempre molto piacere giocare, soprattutto in e Europa. Noi daremo tutto il campo per prenderci una gioia per noi e i nostri tifosi”.

De Rossi ha detto che gli dispiace averti tolto dei minuti.

“Il livello dei giocatori in rosa è da grandissima squadra, e quindi normale che ci sia un tipo di rotazione. A centrocampo ci sono giocatori di livello internazionale, io cerco di farmi trovare pronto, come oggi. Lascerò tutto in campo come faccio sempre”.