Stefano Pioli ha riposto ad alcune domande in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Roma. Queste le parole del tecnico rossonero in risposta a De Rossi e il video condiviso da Calciomercato.it:

Ultima spiaggia?

“Ho letto anche io. Sì, perché l’occasione è solo domani per superare il turno. Noi, però, la Champions League la giocheremo l’anno prossimo e domani daremo il massimo”.

