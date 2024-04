Nel prepartita di Roma-Milan, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

Che sensazioni ha?

Di grande concentrazione, abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre idee per affrontarla al meglio. Ora bisogna farle bene.

Quale errore non deve commettere il Milan?

Avere i tempi giusti di uscita e pressione. Quando saremo aggressivi lo dovremo fare e quando non lo saremo non dovremo uscire tanto per uscire. Non dobbiamo forzare le giocate perché possiamo vincere la partita con la giusta mentalità e con le scelte giuste al momento giusto.

Avete preparato una contromossa ad El Shaarawy sulla destra?

Noi cechiamo di essere imprevedibili. Loro nella partita d’andata hanno accettato l’uno contro uno e se lo faranno anche stasera cercheremo di vincere più duelli.

Perché gioca Musah?

Perché credo abbia le caratteristiche giuste per iniziare la partita. Ha dinamismo, aggressività e tempi di inserimento.

Come ha visto Leao?

Oggi la squadra deve giocare bene, se lo fanno tutte le qualità individuali ne guadagnano.