Pagine Romaniste – Stasera la grande sfida. Dopo l’annuncio arrivato nella mattinata per il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi, i giallorossi si preparano ascendere in campo per la sfida di Europa League contro il Milan. Dentro o fuori. L’atmosfera all’Olimpico sarà quella delle grandi occasioni. Si parte dall’1-0 per i giallorossi, che hanno vinto la gara di andata a Milano grazie alla rete di Gianluca Mancini.

Pochi dubbi sulla formazione per De Rossi, gli 11 titolari saranno gli stessi della gara di una settimana fa, ad eccezione di una pedina fondamentale a centrocampo. Al posto dello squalificato Cristante, torna a vestire la maglia da titolare il giovane Edoardo Bove. Assente anche N’Dicka dopo il malore avuto durante la gara contro l’Udinese.

TABELLINO

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku, Dybala. A disposizione: Rui Patricio, Angelino, Karsdorp, Llorente, Sanches, Aouar, Abraham, Baldanzi, Zalewski, Joao Costa. Allenatore: Daniele De Rossi. Diffidati: Paredes, Spinazzola.

Squalificati: Cristante.

Indisponibili: Huijsen (non inserito in lista UEFA), Kristensen (non inserito in lista UEFA), N’Dicka (trauma toracico).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disposizione: Sportiello, Nava, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Bartesaghi, Reijnders, Adli, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Jovic. Allenatore: Stefano Pioli. Diffidati: Calabria, Leao, Maignan, Musah.

Squalificati: –

Indisponibili: Kalulu (lesione legamento collaterale del ginocchio), Pobega (problema al tendine del retto femorale sinistro), Kjaer (problema alla coscia sinistra).

Marcatori: 10′ Mancini

Ammoniti:

Espulsi:

Altro:

CRONACA