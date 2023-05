Gonzalo Montiel, terzino del Siviglia, ha parlato all’emittente ABC in vista della finale di Europa League contro la Roma. Il difensore si è soffermato anche sulla possibilità di un eventuale rigore, lui che ha deciso il mondiale con l’Argentina proprio grazie al tiro dal dischetto. Queste le sue parole:

La partita di Budapest?

“Ci siamo preparati bene, siamo uniti e abbiamo lavorato duro con l’obiettivo di conquistare questo titolo. È un sogno e darò tutto se dovessi scendere in campo. Se la vincessi, sarebbe un anno indimenticabile. La Roma è un grande rivale”.

Calciare un rigore?

“Certo che sì, sono pronto, in qualsiasi momento. Al Mondiale, prima della serie finale, piangevo perché avevo provocato io il rigore del 3-3. Scaloni avvicinò e mi chiese se ero pronto per tirare. Anche i miei compagni mi hanno aiutato, mi dicevano che dovevo prendermi la rivincita e mi hanno tranquillizzato. Quando è arrivato il momento, ha pensato alla mia famiglia e a tutti i sacrifici fatti per arrivare lì”.