Portogallo, Rui Patricio convocato per i match di qualificazione ad Euro2024

Roberto Martinez, Ct del Portogallo, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale. Tra i giocaotri a disposizione presente Rui Patricio. La nazionale portoghese è impegnata nelle due sfide contro Bosnia e Islande, gare valide per la qualificazione ad Euro 2024 previste per giugno. Lo scorso marzo, al suo esordio in panchina, il tecnico lo aveva schierato titolare contro il Liechtenstein definendolo uno dei capitani insieme a Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.

Os Escolhidos 🫡 Estes são os convocados para os jogos de qualificação para o Europeu! #VesteABandeira pic.twitter.com/X8Za6Dp9hl — Portugal (@selecaoportugal) May 29, 2023