Il Siviglia è in zona retrocessione. Il club andaluso, dopo la vittoria dell’Europa League contro la Roma, ha subìto un vero e proprio tracollo.

Nella giornata di ieri, Sergio Ramos e compagni sono stati battuti 2-0 in casa dall’Athletic Bilbao e a fine gara, durante un’intervista a bordocampo con Dazn, l’ex Real Madrid è stato preso di mira con un tifoso, che non gli ha risparmiato critiche ed insulti. La risposta del plurivincitore di Champions League non si è fatta attendere. Dopo metà campionato il Siviglia occupa il 16 esimo posto in classifica con 16 punti, soltanto uno in più del Cadice terzultimo.