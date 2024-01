Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Se non siamo proprio ai titoli di coda di certo la storia tra Leonardo Spinazzola è alle battute finali. Si chiude dopo cinque stagioni l’avventura dell’esterno di Foligno in giallorosso, tra alti e bassi e di mezzo quel brutto infortunio al tendine d’Achille che ha compromesso il suo percorso nel momento più importante della sua carriera. Poi l’intervento, l’anno di stop e l’inizio delle tante difficoltà. E Spinazzola non è più tornato quello di una volta.

Adesso, a cinque mesi dalla scadenza del contratto, il quadro è piuttosto chiaro. Leonardo non ha ricevuto la proposta di rinnovo da parte di Tiago Pinto. Due squadre arabe sono interessate, così come il Galatasaray (che sta tenendo d’occhio anche Celik).

La Roma aspetta offerte da valutare: di certo riuscire a risparmiare circa 1,7 milioni di stipendio netto fino a giugno non sarebbe male, così come l’ingaggio di Renato Sanches che Pinto sta cercando di rispedire al mittente.