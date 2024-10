La Costa d’Avorio alle 18:00 è scesa in campo in casa del Sierra Leone, per la quarta giornata del girone, valido per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Il giallorosso Evan N’Dicka ha passato l’intero match in panchina, come deciso dal ct Fae, nella sconfitta per 1-0 per i padroni di casa.

Foto: [ISSOUF SANOGO] via: [Getty Images]