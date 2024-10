L’Inter continua l’avvicinamento al big match di domenica sera contro la Roma. Da Appiano Gentile, secondo Roma, arrivano buone nuove per Simone Inzaghi: Nicolò Barella e Tajon Buchanan si sono allenati parzialmente in gruppo e il loro recupero è sempre più vicino. Nessun problema per Frattesi dopo il pestone ricevuto durante Italia-Israele.