L’avventura di Ancelotti a Real Madrid è ormai alla sua conclusione; infatti l’effetto di re Carlo in questa stagione sembra essere definitivamente finito dopo l’eliminazione dalla Champions League e la sconfitta nel clasico in finale di Copa de Rey.

Come riportato da Fabrizio Romano, l‘ex allenatore tra le altre del Milan ha raggiunto un accordo verbale con il Brasile, di cui diventerà il commissario tecnico.

Per questo, quindi non vedremo Ancelotti come prossimo allenatore della Roma, nonostante i rumors e la spinta di varie figure pubbliche, tra cui Francesco Totti.