Termina a reti bianche il match tra Udinese – Bologna. Gli uomini di Italiano non riescono a battere l’Udinese, solida e allo stesso tempo pericolosa in alcune occasioni con un vivacissimo Davis che sfiora il gol a più riprese. Le opportunità non sono mancate neanche per il Bologna con Orsolini e con una grande doppia occasione targata Dallinga e Freuler. Ma l’equilibrio ha avuto la meglio sul campo del Bluenergy Stadium che finisce 0-0.