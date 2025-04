Serie A, Lazio-Parma 2-2: la doppietta di Pedro salva i biancocelesti

Nel posticipo della 34ª giornata di serie A all’olimpico si sono affrontate Lazio e Parma. Una sfida cruciale per entrambe le squadre visti i risultati maturati in questo turno. Nonostante ciò, la partita è terminata in un pareggio che non fa felice nessuno. Infatti entrambe le squadre hanno perso l’occasione di recuperare punti preziosi per i loro obiettivi.

Il gialloblù saranno quelli con più rimpianti, visto il doppio vantaggio sprecato negli ultimi dieci minuti. Alla doppietta di Ondrejka ha risposto Pedro, evitando così la sconfitta ai padroni di casa, ma gli ospiti sicuramente avranno da recriminare per le varie occasioni da gol sprecate.