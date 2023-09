Dopo la clamorosa sconfitta per 7 a 0 per mano della Roma, il direttore sportivo dell’Empoli, Accardi, aveva dichiarato che la società si sarebbe presa del tempo per riflettere sul futuro dell’allenatore. Secondo quanto riportato da Sky, l’inizio pessimo con zero punti e zero gol segnati stanno portando Paolo Zanetti sempre più vicino l’esonero. Il principale candidato per prendere il suo posto sembra essere Aurelio Andreazzoli. Per l’ex allenatore della Roma sarebbe il ritorno a Empoli dopo l’addio di un anno fa.