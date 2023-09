Llorente dopo la buona prestazione, come del resto di tutta la Roma, contro l’Empoli ha commentato sul suo profilo Twitter la partita, facendo i complimenti alla squadra e ringraziando i tifosi: “Una grande vittoria e la porta inviolata. Continuiamo a lavorare e a migliorare. Grazie ai tifosi per la grande atmosfera dell’Olimpico! Daje Roma!”.

Nella giornata di oggi i giallorossi non si alleneranno visto il giorno libero concesso da Mourinho. Solo da domani si tornerà in campo preparare la prima sfida di Europa League della stagione.

