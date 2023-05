Nel sabato pomeriggio della 37ª giornata di Serie A, scendono in campo: Salernitana-Udinese e Spezia-Torino. Vittoria all’ultimo secondo per i campani. Zeegelaar e Nestorovski portano in doppio vantaggio gli ospiti, recuperati poi da Kastanos e Candreva, nel finale espulso proprio il primo marcatore del match e all’ultimo istante, Troost-Ekong trova il gol della vittoria. Lo Spezia non riesce a trovare punti salvezza in casa e viene travolto dal Torino di Juric per 0-4. Apre le marcature l’autogol di Wisniewski, seguito dai gol di Ricci, Ilic e Karamoh. Verona ora a -1 dallo Spezia.