Pagine Romaniste – Ultimo impegno di campionato prima dei play off per la Roma Primavera. La squadra di Federico Guidi è attesa oggi dalla sfida contro la Sampdoria in programma alle 13:00. La squadra blucerchiata si trova al momento in 11esima posizione con 44 punti all’attivo. I giallorossi sono invece sesti a 55 punti.

TABELLINO

ROMA: Del Bello; Louakima, Silva, Chesti, Falasca; Mannini, Ivkovic, D’Alessio; Costa, Misitano, Cherubini.

A disposizione: Razumejevs (GK), Renato Bellucci (GK), Foubert-Jacquemin, Vetkal, Padula, Cassano, Pellegrini, Majchrzak, Ruggiero, Bolzan, Ienco, Cavacchioli, Cichella, Bah.

Allenatore: Guidi.



SAMPDORIA: Scardigno; Cecchini Müller, Pozzato, Porcù, Ntanda, Ivanović, Savio, Uberti, Lötjönen, Peretti, Di Mario.

A disposizione: Zorzi (GK), Boni (GK), Conti, Pellizzaro, Miettinen, Straccio, Caruana, Leonardi, Tozaj.

Allenatore: Tufano.

ARBITRO: Dario Madonia di Palermo

Marcatori: 18′ Uberti, 25′ Ntanda, 62′ Cassano.

Ammoniti: 31′ João Costa, 57′ Di Mario, 77′ Chesti.

Espulsi: –