La Lega Serie A ha comunicato attraverso un comunicato gli orari degli anticipi e posticipi della 36°esima giornata di campionato. La Roma affronterà l’Atalanta a Bergamo, lunedì 12 Maggio alle 20:45.

La partita sarà cruciale per la corsa all’Europa, con questo big match i giallorossi potrebbero accorciare o allungare inevitabilmente sugli uomini di Gasperini per un posto in Champions League. Gli uomini di Ranieri però, dovranno prima affrontare la Fiorentina all’Olimpico. Gli uomini di Italiano provengono da una stagione promettente con molti giocatori che performano fin sopra le aspettative e con la Roma si prospetta una partita più che insidiosa.