Parte nel migliore dei modi la stagione dell’Atalanta. La Dea vince 0-2 il Sassuolo al Mapei grazie alle reti del nuovo acquisto De Ketelaere e di Zortea nel finale. I padroni di casa cadono nel finale del match. I neroverdi dimostrano di essere in difficoltà, alle prese con il caso Berardi, non convocato e in attesa di novità per il suo futuro. Conquista quindi i primi tre punti in classifica l’Atalanta.