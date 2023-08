Andrea Belotti, attaccante della Roma, ha parlato al termine del pareggio contro la Salernitana in cui è stato protagonista con una doppietta. Queste le sue parole:

BELOTTI A DAZN

Giornata per te importante? Sei tornato?

Mi mancava essere me stesso. Lo scorso anno ho avuto una stagione difficile senza preparazione e infortuni. Non sono mai stato al 100%. Quest’anno senza intoppi e mi sento al 100% posso essere di grande aiuto. Oggi ho dato il mio contributo ma c’è grande rammarico perché bisogna vincere.

Ti senti responsabilizzato senza alternative?

Società e mister stanno valutando questo, io quando vado in campo faccio di tutto per aiutare a vincere, chiunque arriverà sarà pronto e a disposizione per aiutare la squadra.

Cosa porta a casa la Roma? La reazione?

Sì, però quando pareggi in casa avanti ai nostri tifosi non è un buon risultato. C’è tanto da lavorare perché abbiamo preso due gol e avanti potevamo fare di più. C’è da lavorare perché bisogna vincere queste partite in casa.

Ti sei posto un obiettivo di gol?

Farne più possibili per la Roma perché so che i miei gol servono per fare punti.