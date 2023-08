Houssem Aouar, centrocampista della Roma, ha parlato al termine del pareggio contro la Salernitana. Queste le sue parole:

AOUAR A DAZN

Le sensazioni di giocare qui?

È stata una partita molto difficile per noi e per me perché è un nuovo calcio. Spero di fare meglio per la squadra, ma sono anche contento della partita di oggi. Meritavamo di vincere credo, dobbiamo migliorare fisicamente ma sono fiducioso per il futuro.

Quanto è difficile dopo la passata stagione trovare la condizione?

Ho bisogno di tempo per trovare la mia condizione, ma piano piano credo che sarò pronto per questa squadra. Credo che abbiamo una grande squadra con grandi giocatori e dobbiamo fare meglio. Come ho già detto, abbiamo parlato con tutti i nuovi giocatori, sono contenti e sarò pronto per la stagione.

La tua migliore qualità? Sei un tuttocampista?

Grazie, si. Mi piace giocare con la palla, uno o due tocchi. Sono contento della mia prima partita, ma credo anche che devo fare di meglio per la squadra e per i tifosi. Oggi è stato incredibile l’Olimpico. Sono fiducioso di giocare per questa maglia e questi tifosi.

Entrare all’Olimpico e viverla è tutta un’altra cosa?

È un onore giocare per questa maglia, è un grande club con grande storia e tifosi unici. Spero di fare una grande stagione per loro.