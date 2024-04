È da poco terminata per 2-2 la sfida tra Salernitana e Sassuolo, anticipo di questa 31esima giornata di Serie A. All’Arechi gli ospiti sono andati in vantaggio al 37′ con Laurienté, ed avevano poi raddoppiato al 44′ con Bajrami. I Granata hanno però accorciato le distanze al 52′ con Candreva dal dischetto. La rete del pareggio che sigla la rimonta degli uomini di Colantuono è arrivata in pieno recupero con Maggiore.