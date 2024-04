L’ex difensore della Roma Philippe Mexes, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Centro Suono Sport alla vigilia del derby capitolino tra Roma e Lazio. Queste le sue parole:

Come vivevo il derby?

“15 anni fa i derby erano molto più pesanti. I romanisti soprattutto lo sentivano e condizionava tutta la stagione. Qualora avessimo portato a casa un risultato negativo, al ritorno eravamo costretti a fare un risultato positivo, altrimenti era pesante anche per noi. È una sfida importante”.

Chi faresti giocare domani al derby?

“C’è uno più bravo di me che è Daniele e sta facendo molto bene, così come i giocatori. Domani chiunque giocherà dovrà dare il massimo. Huijsen è bravo, giocare queste partite fa esperienza”.

Il ricordo più bello in giallorosso?

“Il gol in finale di Coppa Italia contro l’Inter. La qualificazione contro il Lione in Champions, poi Madrid”.

Differenze tra Totti e De Rossi?

“Daniele è più un leader, più motivatore. A Francesco bastava uno sguardo. A lui non piaceva parlare, è timido e riservato. La fascia è importante, soprattutto dopo Francesco. Sta facendo bene. Sono stato a novembre con Mourinho, ma l’atmosfera era pesante. Con De Rossi è diverso, è tutto più rilassato. Daniele ha portato serenità”.

Capello?

“Mi spiegò come giocare nella difesa della Roma usando dei bicchieri a pranzo. Il giorno dopo, poi, ha firmato con la Juventus”.