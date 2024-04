La Lega Serie A ha ufficializzato tramite un comunicato le date e gli orari delle partite della trentaquattresima giornata (quella del prossimo weekend). Napoli-Roma è stata calendarizzata a domenica 28 aprile alle 18:00. Nonostante la semifinale di andata del 2 maggio, la Roma non ha richiesto l’anticipazione della sfida poiché dovrà recuperare gli ultimi 20′ di Udinese-Roma giovedì 25 aprile. Decisione ampiamente contestata dai giallorossi. Infatti in questo modo De Rossi e il suo staff avranno un giorno in meno per preparare l’andata contro il Bayer 04 Leverkusen, che invece scenderà in campo sabato 27.