Nella mattinata la Roma è scesa sui campi di Trigoria per preparare la delicatissima sfida contro il Bologna; un crocevia fondamentali per le ambizioni giallorosse. Come era pronosticabile Romelu Lukaku ha saltato la sessione a causa del problema fisico accusato giovedì contro il Milan. Nel pomeriggio dovrebbero arrivare gli esiti degli esami.

Ancora in gruppo invece Azmoun, che quindi dovrebbe essere al 100% utilizzabile contro i rossoblù.