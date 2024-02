Nel posticipo che chiude la 25esima giornata di Serie A, il Monza vince in casa contro il Milan per 3-2. Per i padroni di casa le reti di Pessina su rigore e Mota nel primo tempo, poi i gol nel finale di Bondo al 91’ e Colombo al 96’. I rossoneri, in 10 dal 53’ per l’espulsione di Jovic, accorciano le distanze con Giroud al 65’, poi trovano il pareggio momentaneo con Pulisic all’88’. La squadra di Pioli resta al terzo posto, a quota 52, mentre i ragazzi di Palladino salgono a quota 33.