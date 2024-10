Termina per 1-0 la sfida a San Siro tra Milan e Udinese valida per l’ottava giornata di Serie A. A decidere la gara è il gol di Chukwueze al 13′. I rossoneri sono poi rimasti in 10 dal 29′ a causa dell’espulsione di Reijnders. Serata da dimenticare per Abraham: il giocatore della Roma attualmente in prestito al Milan è entrato al 73′ per poi lasciare il campo dopo appena 5 minuti. L’attaccante inglese dopo aver registrato un clamoroso errore sotto porta a tu per tu con Okoye è caduto in rete procurandosi un infortunio alla spalla che l’ha costretto al cambio.