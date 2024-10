È da poco terminata per 1-0 la sfida tra Juventus e Lazio all’Allianz Stadium. La gara, valida per l’ottava giornata di Serie A, è stata decisa dall’autogol di Gila all’85’. I biancocelesti erano rimasti in 10 dal 24′ a causa dell’espulsione di Romagnoli. La squadra di Motta sale così a 16 punti, momentaneamente prima in classifica con il Napoli, che domani alle 12.30 affronterà l’Empoli fuori casa.

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images]