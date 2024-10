Pagine Romaniste (L. Meriggioli – F. Castellucci) – Il primo big match casalingo della Serie A 2024/2025 vedrà la Roma ospitare l’Inter, squadra campione in carica. I ragazzi di Juric, dopo la sosta nazionali, affronteranno la squadra di Simone Inzaghi, che recupera Barella per il match dell’Olimpico. Il tecnico nerazzurro non potrà però contare su Asllani e Zielinski che non sono partiti alla volta della Capitale a causa infortunio.

I giallorossi, dopo l’apprensione per le condizioni di Dybala, tirano un sospiro di sollievo e l’argentino affiancherà Dovbyk al centro dell’attacco, Juric stesso in conferenza stampa ha confermato che entrambi “sono al 100%”. Dopo il pareggio per 1-1 con il Monza dell’U-Power Stadium, i giallorossi vogliono ripartire con il piede giusto, con l’obiettivo di non perdere terreno dai nerazzurri, distanti quattro punti. Out El Shaarawy, che non sarà della sfida.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-INTER

Svilar difenderà i pali della porta giallorossa, con Mancini, N’Dicka e Angeliño che costituiranno la linea difensiva con il compito di arginare Lautaro Martinez e Thuram. Cristante e Pisilli (in ballottaggio con Koné) nel cuore del campo, con le fasce presediate da Celik e Zalewski. La fantasia di Dybala e Pellegrini sarà al servizio di Dovbyk, con i giovani Baldanzi e Soulé pronti a subentrare.

La sosta per le nazionali ha restituito a Simone Inzaghi un pezzo da novanta: Nicolò Barella. Il centrocampista sardo dovrebbe partire titolare, a meno che in via precauzionale non si opti per una partenza dal 1′ di Frattesi, con Barella che siederebbe in panchina. Ballottaggio in difesa tra Pavard e Bisseck con il francese favorito. Non mancherà l’ex di giornata Mkhitaryan e la “Thu-La” in attacco.

DOVE VEDERE LA SFIDA DELL’OLIMPICO

La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN. La diretta sarà disponibile su Smart Tv e in streaming sui dispositivi mobili.

ARBITRA MASSA, AL VAR DI BELLO

Il big match dell’ottava giornata sarà diretto da Massa, con Carbone e Peretti ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Feliciani. In sala VAR ci sarà Di Bello, coadiuvato da Di Paolo nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Pisilli, Cristante, Zalewski ; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Allenatore: Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Hummels, Hermoso, Le Fée, Paredes, Koné, Soulé, Baldanzi, Shomurodov.

Squalificati: /

Diffidati: /

Indisponibili: Saelemaekers, El Shaarawy.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Frattesi, Taremi, Arnautovic, Correa.

Squalificati: /

Diffidati: /

Indisponibili: Buchanan, Zielinski, Asllani.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Carbone-Peretti.

IV Uomo: Feliciani.

VAR: Di Bello.

AVAR: Di Paolo.

Foto: Done_art10