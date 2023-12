La domenica di Serie A si apre con il successo della squadra di Pioli che vince 3-0 contro il Monza. Sblocca subito Reijnders. A metà primo tempo Pobega out per un guaio muscolare, al suo posto debutta Simic che firma il 2-0 al 41′. Prima dell’intervallo Pulisic colpisce una traversa. Nella ripresa entra Okafor e sigla il tris, ma poi si fa male anche lui: finisce 3-0 per il Milan