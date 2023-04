La 32ª giornata di Serie A si apre con il match tra Lecce e Udinese. In avvio ci prova Strefezza, pericoloso Oudin. Al 48’ Di Francesco si divora la rete dell’1-0. Il match si sblocca dopo venti minuti con il gol di Strefezza su rigore, viene ammonito anche Perez per proteste. Finisce con la vittoria dei giallorossi al Via del Mare che salgono a più cinque punti dalla zona calda della classifica.