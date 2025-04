Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, affiancato da Stefania Ginesio e dal rappresentante AIA Carlo Moretti, ha pubblicato le sanzioni relative all’ultima giornata di Serie A. Per la Roma, reduce dal successo per 1-0 contro l’Inter a San Siro, arriva la settima ammonizione stagionale per Gianluca Mancini, mentre Manu Koné sale a sei cartellini gialli. Restano in diffida Leandro Paredes e Lorenzo Pellegrini.

Brutte notizie invece per la Fiorentina: Luca Ranieri, ammonito contro l’Empoli, era diffidato e sarà quindi squalificato. Il difensore salterà la sfida contro la Roma, in programma domenica 4 maggio alle 18 allo Stadio Olimpico.